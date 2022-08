Anna Moskwa od kryzysów: klimatu, energii i środowiska

Jeśli obietnice Anny Moskwy się nie spełnią, to nie wybaczą jej tego ani wyborcy, ani PiS, bo zimne kaloryfery mogą doprowadzić do wyborczej porażki partii rządzącej. Jeśli jednak rzeczywiście Prawu i Sprawiedliwości uda się zapobiec kryzysowi energetycznemu, sporą część tego sukcesu, choćby wizerunkowego, Anna Moskwa będzie mogła przypisać sobie. To ona tuż po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji mobilizowała rząd do działania w tej sprawie. Wtedy - razem z mężem - będzie mogła kolejny raz umówić się na sesję do tabloidu, a drzwi do politycznej kariery otworzą się szeroko.