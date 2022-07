Popłoch w rządzie? Dadzą 3000 zł na węgiel, choć miesiąc wcześniej twierdzili, że to samo zło

Długi wywód o szkodliwości tego rozwiązania minister wygłosiła na posiedzeniu sejmowej Komisji Energii 22 czerwca. Anna Moskwa przekonywała, że tylko rozwiązanie z ceną maksymalną 996 zł za tonę węgla blokuje podwyżki. Twierdziła, że chytrzy handlarze sprzedają po wyższych cenach tani węgiel sprowadzony wcześniej z Rosji. - Zrobiliśmy sobie badania po składach jako tajemniczy klient, więc jeżeli to jest 2700 zł, a to był węgiel rosyjski, który wjechał do Polski po cenie na pewno dużo niższej niż 2700 zł za tonę, to naszym zdaniem jest to oczywiście cena za wysoka - powiedziała.