"Złote algi" winne katastrofy w Odrze? Prof. Drąg: ja bym nie stawiał na algi

Prof. Drąg: w tej rzece można znaleźć wszystko: i uran, i cyjanek

- Algi w Odrze to świeży temat, ale generalnie, gdyby one były w rzece, to rzeka nadal by umierała. One by nie spływały tak falą w dół rzeki, jak spływają wszystkie zanieczyszczenia - tłumaczy w rozmowie z WP prof. Marcin Drąg, chemik z Zakładu Chemii Bioorganicznej na Politechnice Wrocławskiej. - W tym przypadku wszystko spływa jedną falą w dół i na odcinkach, gdzie ta fala się pojawia, ryby umierają. Ja bym w żadnym wypadku nie stawiał na algi jako przyczynę tego, z czym mamy do czynienia - dodał.