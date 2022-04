Ambasador Francji wezwany do MSZ. Spotkanie trwało 20 minut

Francuski ambasador został wezwany na dywanik do resortu przy al. Szucha. To pokłosie kontrowersyjnych słów prezydenta Emmanuela Macrona o premierze Mateuszu Morawieckim. Spotkanie w MSZ trwało 20 minut. - Rozmowa z ambasadorem odbyła się w atmosferze bardzo dużego wzajemnego zrozumienia. Czas to nie jest rzecz całkowicie policzalna i czasami można sobie przez dwie minuty powiedzieć więcej, niż przez dwie godziny - oświadczył wieczorem rzecznik MSZ Łukasz Jasina.