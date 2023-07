Żona na listach Konfederacji? Korwin-Mikke odpowiada

Sławomir Mentzen będzie liderem listy warszawskiej. Z drugiego miejsca wystartuje tam Jakub Banaś - syn prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Z kolei liderem listy toruńskiej będzie Tomasz Mentzen - brat lidera Nowej Nadziei. Ma on zarzuty uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej, za co grozi mu nawet 9 lat więzienia. Immunitet może być potrzebny. Jak przypomina "Polityka", chodzi o możliwość prania brudnych pieniędzy w automatach do gier, które wraz ze wspólnikiem, instalował w ponad 800 lokalach gastronomicznych, salonach gier i stacjach paliw. Mieli zainstalować ok. 3,5 tys. urządzeń.