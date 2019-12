Rzecznik prezydenta o sędziach: nie oni są od oceniania

- Podważanie statusu sędziego, którego powołał prezydent, jest nieuprawnione - mówi Błażej Spychalski, rzecznik Andrzeja Dudy, komentując spór ws. wymiaru sprawiedliwości. Dodał, że sprawę powoływania sędziów przez prezydenta reguluje konstytucja.

Rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy pytany był na antenie Radia Plus o ocenę potrzeby wprowadzenia nowych przepisów dyscyplinujących sędziów. - Są tacy sędziowie, którzy mówią; "hola, hola, sędzią będzie ten, którego my uznamy za sędziego". To nie oni są od tego, żeby oceniać, kto jest sędzią w polskim porządku prawnym - odpowiedział Błażej Spychalski.

Błażej Spychalski o dymisji Mariana Banasia

Błażej Spychalski w rozmowie z Radiem Plus pytany był też o dalszy rozwój sytuacji ws. dymisji prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. - Jeżeli zarzuty się potwierdzą, to wtedy prezydent oczekuje od prezesa NIK tego, że poda się do dymisji. To bardzo jednoznaczne określenie stanu, który pan prezydent oczekuje - odparł.