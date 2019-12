Beata Kempa atakuje NIK. Jest odpowiedź Izby

Europosłanka PiS Beata Kempa nazwała działania Najwyższej Izby Kontroli w polskim więziennictwie "zleceniem", wymierzonym w jej obóz polityczny. NIK podkreśla, że kontrole ws. programu "Praca dla więźniów" wynikają ze standardowych procedur.

- Jestem oburzona atakiem Mariana Banasia na Patryka Jakiego i wszystkie te osoby, które wykonywał potężny, duży, bardzo dobry program "Praca dla więźniów". Gdybym była dyrektorem w NIK, odmówiłabym wykonania takiego polecenia, po prostu odmówiłabym - oświadczyła na antenie TVP Info Beata Kempa. - NIK to organ konstytucyjny i nie wolno go wykorzystywać do prymitywnej, brutalnej walki politycznej. Przestrzegam przed tym, wiem, że są kolejne zlecenia. Wiem, dostałam takie sygnały - dodała.