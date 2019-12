Olga Tokarczuk: Wstyd mi, że Polska nie przyjęła imigrantów

- Spotkanie z dziećmi było cudowne, one są tak kolorowe. Pomyślałam, jakie bogactwo Szwecja sobie przygarnęła wraz z imigrantami, jaki potencjał wrażliwości i puli genetycznej. Zawsze w takich momentach jest mi wstyd za ten straszny 2014 rok, kiedy Polska nie przyjęła imigrantów. Nigdy nie potrafię tego zrozumieć - powiedziała Olga Tokarczuk.



- Kobiety noblistki są wolne, jeśli chodzi o stroje. Mężczyźni mają przechlapane, bo muszą być we frakach. Ponieważ jestem piętnastą noblistką z literatury i minęło 110 od od przyznania pierwszej nagrody kobiecie, pomyślałam, że miło będzie, jak podkreślę w zabawny sposób nawiązanie do tamtych czasów - powiedziała Tokarczuk.

- To jest okropne teraz, ale to się zmieni. Za chwilę będą święta Bożego Narodzenia, będę odpoczywać. Jestem zmęczona, chociaż i przed Noblem jeździłam sporo. Pisarze są jak komiwojażerowie, jeżdżą z tymi książkami po całym świecie i rozmawiają o nich - zażartowała pisarka.

Olga Tokarczuk: Pytali, jak uratować świat

- Spotkanie z dziećmi było cudowne, one są tak kolorowe, w różnych ubraniach. Pomyślałam, jakie bogactwo Szwecja sobie przygarnęła wraz z imigrantami. Jaki to jest potencjał wrażliwości, różnych sposobów myślenia i puli genetycznej. Zawsze w takich momentach jest mi wstyd za ten straszny 2014 rok, kiedy Polska nie przyjęła imigrantów. Nigdy nie potrafię tego zrozumieć - podkreśliła. - Dzieciństwo nas bardzo kształtuje i buduje. Co młodzi pytali mnie, jak można uratować świat i nie bardzo potrafiłam im odpowiedzieć - dodała.

Olga Tokarczuk: Nie chcę być chodzącą laureatką

- W czwartek mam drobne spotkania w Warszawie, ale związane są one z moją fundacją. Nie chciałabym się zmienić w taką chodzącą laureatkę, celebrująca i otwierającą. yślę, że to by było zabijające mnie jako pisarkę i w ogóle człowieka. Jak uzyskam dostęp do kont [w mediach społecznościowych - red.], to odpowiem i podziękuję - powiedziała.