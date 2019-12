Tomasz Grodzki komentuje śledztwo ws. korupcji w szpitalu. "Nie czuję się jak ścigany"

- Nie czuję się jak ścigany, ale czuję, że ja i Senat jesteśmy niebezpieczni dla obecnego obozu władzy, stąd próby dyskredytowania nas - powiedział we wtorek Tomasz Grodzki, marszałek Senatu. Tak skomentował śledztwo, które wszczęła prokuratura ws. korupcji w szczecińskim szpitalu. Senator był jego dyrektorem przez wiele lat.

- Nie mam pojęcia o co chodzi. Prawdopodobnie chodzi o to, że jakaś anonimowa osoba wysłała informację do radnego Karola Guzikiewicza, a on to zgłosił do CBA. To pewnie pokłosie tego. Przypomnę, że ja również złożyłem zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez złożenie fałszywego zawiadomienia o przestępstwie - powiedział Tomasz Grodzki.