Koalicja Obywatelska pyta o relacje między Antonim Macierewiczem a Edmundem Jannigerem

Posłowie Koalicji Obywatelskiej zażądali od ministra kultury informacji o wydatkach Polskiej Fundacji Narodowej na wyjazd do USA 20-letniego Edmunda Jannigera. To doradca ówczesnego szefa MON Antoniego Macierewicza. Miał towarzyszyć ministrowi w wyjeździe na konferencję naukową w Chicago, co kosztowało ok. 25 tys. zł.

Edmund Janniger i Antoni Macierewicz na sympozjum o bezpieczeństwie Polski (PAP, Fot: Paweł Supernak)

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej poseł Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że fundusze Polskiej Fundacji Narodowej są wydawane "na kaprysy PiS-owskiej władzy", a nie budowanie pozytywnego wizerunku Polski za granicą. Dodał, że to kolejna odsłona afery związanej z PFN, do której wpłynęło już kilkaset milionów złotych ze spółek skarbu państwa - podaje rmf24.pl za PAP.

- Dlatego dzisiaj składamy stosowną korespondencję do ministra kultury Piotra Glińskiego, aby jako osoba nadzorująca działalność statutową PFN dokonał sprawdzenia tych wydatków: czy one są realizowane zgodnie z celami statutowymi - zapowiedział Sowa.

Z kolei rzecznik PO Jan Grabiec stwierdził, PFN "stara się pobić rekordy marnotrawienia publicznych środków" i wydaje je na prywatne wycieczki ważnych dla PiS osób. Przykładem ma być wyjazd do Chicago współpracownika Macierewicza, Edmunda Jannigera, który został sfinansowany ze środków PFN.

- Żądamy od Antoniego Macierewicza informacji, jakie relacje służbowe łączą go z Edmundem Jannigerem. Ponieważ obawiam się, że Antoni Macierewicz może nie odpowiedzieć, wystąpimy w tej sprawie również do ministra obrony narodowej z żądaniem informacji. Żądamy informacji od ministra obrony narodowej na temat wydatków z budżetu podkomisji smoleńskiej, na jakie cele przeznaczane są te środki i czy z tych środków jest finansowany Edmund Janniger - powiedział Grabiec.

Polityk dodał, że rządzący "przekładają środki finansowe z publicznej kieszeni do prywatnej kieszeni" nie tłumacząc, na co je przeznaczają.

Wycieczka Jannigera do Chicago

W niedzielę Onet doniósł, że publiczne pieniądze nadał płyną szerokim strumieniem z Polskiej Fundacji Narodowej do amerykańskiej firmy PR White House Writers Group. Z najnowszego raportu finansowego WHWG wynika, że z budżetu fundacji sfinansowany został wyjazd Edmunda Jannigera w maju tego roku na konferencję do Chicago. Janniger w wieku 20 lat został w 2015 r. doradcą Antoniego Macierewicza kiedy ten był szefem MON.

Za przelot do USA i zakwaterowanie Jannigera fundacja zapłaciła 6 tys. 284 dolary, czyli około 25 tys. zł. Jak wyjaśniła portalowi nowojorska kancelaria prawna Gordon Law Firm, która reprezentuje Jannigera, na konferencję zaprosiła Antoniego Macierewicza Fundacja Pamięci Ofiar Komunizmu. Z kolei minister poprosił swojego współpracownika, aby "towarzyszył mu w podróży, co pan Janniger zrobił w ramach swoich obowiązków służbowych".

Prawnicy nie wyjaśnili, jakie są relacje służbowe między posłem PiS a jego współpracownikiem.

Sprawę w niedzielę skomentował Antoni Macierewicz na Twitterze: "Wczoraj w wydaniu PO byłem Stalinem, dzisiaj według Onetu szastam kasą jak szejk arabski… Brednie. Wierzba zdębiała. Dąb się zaperzył. Jeż się okocił, a kot najeżył" - napisał.