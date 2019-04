Młody doradca Macierewicza powrócił. Pomaga promować "Piątkę PiS"

Bartłomiej M. siedzi w areszcie, ale drugi z młodych współpracowników Antoniego Macierewicza powrócił do gry. Edmund Janniger towarzyszy posłowi Macierewiczowi podczas spotkań promujących "Piątkę PiS".

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że Janniger wrócił do boku Macierewicza, aby pomagać w kampanii PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdziliśmy, że na razie Janningera nie ma na liście współpracowników posła, dostępnej na stronie Sejmu.

Chwalił się sukcesami, gdy w 2015 roku PiS wygrał wybory

Młodziutki sympatyk Antoniego Macierewicza jeszcze przed 2015 rokiem pracował w biurze poselskim polityka. W oficjalnym biogramie tak przedstawiano jego osiągnięcia: "Podczas wyborów parlamentarnych w 2015 roku Edmund był wiceszefem kampanii PiS w okręgu 10. Prowadził kampanię 18 kandydatów do Sejmu i 2 kandydatów do Senatu, która zakończyła się sukcesem. Wybrano 6 kandydatów do Sejmu i 2 do Senatu".