MON potwierdza: Edmund Janniger, młody asystent Antoniego Macierewicza, nie pracuje już w resorcie

Edmund Janniger to obok Bartłomieja Misiewicza jeden z symboli rządów Antoniego Macierewicza w MON. Razem z kontrowersyjnym politykiem odeszli też jego najbliżsi współpracownicy. Wśród nich jest Edmund Janniger - potwierdza MON w odpowiedzi na pytania WP.

Wiadomo jednak, że to Janniger skontaktował Antoniego Macierewicza z argentyńskim prokuratorem Luisem Moreno Ocampo, który miał pomóc odzyskać nam wrak tupolewa i umiędzynarodowić śledztwo. Spytaliśmy niedawno Podkomisję Smoleńską o efekty jego działań, a także koszty zatrudnienia Argentyńczyka. "Prof. Moreno-Ocampo przedstawił ministrowi Antoniemu Macierewiczowi liczne raporty zawierające analizę na temat dalszego procedowania badania katastrofy smoleńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zwrotu wraku samolotu" - odpowiedziała rzeczniczka Podkomisji Marta Palonek. Kwestię finansów pominęła, choć prawo zobowiązuje podkomisję do ujawnienia wydatków. Sam Moreno-Ocampo stał się kilka tygodni temu przedmiotem dziennikarskiego śledztwa , które opisało jego niejasne powiązania z reżimem Kaddafiego.

Mimo tego Janniger zdaje się nadal cieszyć zaufaniem i sympatią Antoniego Macierewicza. Już po dymisji minister reklamował na swoim koncie na Twitterze tekst 23-latka opublikowany na portalu Newsmix , w którym zapewnia, że zmiana ministra nie wpłynie na polską politykę wobec NATO -6130285597505153c). Nie wiadomo, czy poza karierą publicysty Janniger będzie kontynuował karierę polityczną - nie odpowiedział na prośbę o rozmowę. Na razie nie ma go na liście współpracowników Antoniego Macierewicza dostępnej na stronie Sejmu .

Dymisja Antoniego Macierewicza była szokiem nie tylko dla niego samego (zapomniał zabrać teczki z podpisem prezydenta), ale i dla współpracowników. Edmund Janniger musiał przeżyć to tym mocniej, że przez pracę w MON zaniedbał karierę akademicką - nie pojawił się na 6 z 9 posiedzeń Senatu Uniwersytetu Rutgers, a na kadencję 2017-2018 w ogóle nie kandydował. Jak wynika z jego profilu na LinkedIn teraz jest studentem międzynarodowego prywatnego Uniwersytetu im. Guglielmo Marconiego. Z Rzymu bliżej do Warszawy. A także do Piotrkowa Trybunalskiego, skąd posłem jest Antoni Macierewicz.