Gryźcie trawę. Jarosław Kaczyński zagrzewa do boju i reaguje na celne ciosy PO

- Są dwie tury, ale właściwie jednych wyborów. Musimy wygrać teraz, aby wygrać później, na jesieni - tak Jarosław Kaczyński zagrzewał współpracowników PiS do walki o zwycięstwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ogłosił, że PiS wysyła do Brukseli reprezentację z patriotyczną motywacją i wysokimi umiejętnościami.



Jarosław Kaczyński na konwencji PiS w Wieluniu (East News, Fot: Adam STASKIEWICZ)

Występując w Wieluniu, prezes PiS odniósł się do konkurentów z Platformy Obywatelskiej. Kilka godzin wcześniej liderzy PO przedstawiali swoje osiągnięcia w Unii Europejskiej. Janusz Lewandowski, europoseł i były komisarz do spraw budżetu UE mówił o wynegocjowanej rekordowej kwocie 500 mld dla Polski. Wspomniał o pierwszych porażkach dyplomacji PiS, utracie 20 mld euro na niektóre unijne programy.

Riposta Jarosława Kaczyńskiego brzmiała tak: - Co oni dla Polski zdziałali? Poza pewnymi sukcesami personalnymi. W gruncie rzeczy nic. Tam potrzebna jest reprezentacja z patriotyczną motywacją i wysokimi umiejętnościami. Oni zmienią układ sił w Parlamencie Europejskim - powiedział prezes PiS. Podkreślił, że jego współpracownicy zajmą się twardą walką o równość w UE.

Wspomniał o walce o równe dopłaty dla rolników w całej UE oraz o ochronie polskich przedsiębiorców przed ograniczeniem eksportu usług. - My mamy ludzi, którzy potrafią Unię wprowadzić w kompleksy - oświadczył, wskazując na Witolda Waszczykowskiego.

Oszukiwanie Polaków

- Jakość bardzo wielu towarów produkowanych w Zachodniej Europie, a dostępnych w Polsce po tych samych cenach jest niższa. Stąd te sklepy z niemieckimi proszkami do prania i tak dalej. To jest oszukiwanie Polaków. Trzeba z tym walczyć - powiedział Jarosław Kaczyński.

Ten ważny dla konsumentów temat zaledwie kilka godzin wcześniej podrzuciła w kampanii wyborczej europosłanka Róża Thun. Powiedziała, że ani jeden europoseł PiS nie zaangażował się w prace Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, która zwalcza tzw. podwójne standardy produktów w UE. To właśnie Thun zdobyła pieniądze na ogólnoeuropejskie badania jakości produktów.

TVP w kampanii wyborczej

Jarosław Kaczyński wspomniał też o roli TVP w kampanii wyborczej. - Mamy ogromną nierównowagę medialną. Ciągle przewagę ma strona przeciwna. Chociaż ostatnio sytuacja jest lepsza dzięki telewizji publicznej - powiedział prezes PiS. - Trzeba tą przewagę niwelować, bo wielu ludzi może nie wiedzieć jak jest naprawdę. Oni mogą nie wiedzieć, że nasze programy realizujemy i nowa piątka też jest do zrealizowania przez rząd - podkreślił.

Kaczyński poprosił działaczy partii o wyjątkowe zaangażowanie w pracy z wyborcami. - Gryzienie trawy. Determinacja. Pełna mobilizacja, marsz w teren, wykorzystywanie każdej chwili, nawet okazji towarzyskich. Trzeba przekonywać! - zagrzewał.