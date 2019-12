Marian Banaś dostał nagrodę od KPN. Leszek Moczulski czuje się oszukany

Szef NIK Marian Banaś odznaczony Krzyżem "Zasłużony dla KPN" z okazji 40-lecia Konfederacji Polski Niepodległej. Jeden z założycieli partii Leszek Moczulski stanowczo odciął się od tej decyzji i zażądał rozwiązania kapituły przyznającej nagrodę.

Przypomnijmy, Konfederację Polski Niepodległej założyli we wrześniu 1979 r. Leszek Moczulski, Tadeusz Stański i Romuald Szeremietiew. Była to pierwsza polska partia antykomunistyczna po II wojnie światowej, nawiązująca do tradycji piłsudczykowskich.