Beata Kempa ostro o Marianie Banasiu. "Jest zlecenie również na mnie"

- Jestem oburzona atakiem Mariana Banasia na ministra Patryka Jakiego. NIK to zbyt poważny organ konstytucyjny, nie można go wykorzystywać do prymitywnej, brutalnej walki politycznej. Wiem, ze są kolejne zlecenia, prawdopodobnie także na mnie - powiedziała Beata Kempa.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Beata Kempa, europosłanka i wiceprezes Solidarnej Polski (PAP, Fot: Aleksander Koźmiński)

W środę europosłanka Beata Kempa wyraziła w TVP Info swoje oburzenie na raport NIK dotyczący programu "Praca dla więźniów", który był oczkiem w głowie byłego wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. W wyniku kontroli NIK skierowała do prokuratury 15 zawiadomień.

Zdaniem Beaty Kempy, "to duży i społecznie oczekiwany program".

- Gdybym była dyrektorem w NIK, odmówiłabym wykonania takiego polecenia. NIK to zbyt poważny organ konstytucyjny, nie można go wykorzystywać do prymitywnej, brutalnej walki politycznej. Przestrzegam przed tym. Wiem, że są kolejne zlecenia, wczoraj dostałam taki sygnał. Przekonacie się państwo, prawdopodobnie dotyczy to także mojej osoby - powiedziała europosłanka.

"Polacy chcą odejścia Banasia"

We wtorek europosłanka PiS wezwała Mariana Banasia do rezygnacji ze stanowiska prezesa NIK.

- NIK jest organem bardzo ważnym w tym systemie państwa. Powinna być poza wszelkimi sporami, podejrzeniami i niejasnościami, mam nadzieję, że pan prezes NIK Marian Banaś przyjmie też do wiadomości głos Polaków, którzy w sondażach chcą jego odejścia - powiedziała Beata Kempa na antenie radiowej Jedynki.

We wtorek dyrektorzy NIK przedstawili raport na temat wyników kontroli programu "Praca dla więźniów". Izba wykryła "liczne nieprawidłowości w finansowaniu inwestycji i remontów realizowanych ze środków publicznych". W ramach kontroli Programu "Praca dla Więźniów" ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy stwierdzono 27 przypadków udzielenia zamówień z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.