Beata Kempa o prezesie NIK: powinien posłuchać Polaków

- Organy państwa nie mogą być wykorzystywane do osobistych celów - mówi Beata Kempa, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości pytana o prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. W radiowym wywiadzie ostrzegała też przed "ideologią gender".

Beata Kempa we wtorek rano na antenie Radiowej Jedynki pytana była o dalsze kroki ws. Mariana Banasia. - NIK jest organem bardzo ważnym w tym systemie państwa. Powinna być poza wszelkimi sporami, podejrzeniami i niejasnościami, mam nadzieję, że pan prezes NIK Marian Banaś przyjmie też do wiadomości głos Polaków, którzy w sondażach chcą jego odejścia - mówiła europosłanka PiS.

Odniosła się również do doniesień ws. wyników kontroli Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej czyli tak zwanego Funduszu Sprawiedliwości.

Europosłanka PiS w rozmowie z Polskim Radiem mówiła również o swoich problemach z organizacją debaty na temat LGBT we współpracy z Uniwersytetem Jagielońskim.

Beata Kempa: to inżynieria nowego człowieka

- Nie chcemy rozwoju tej ideologii w naszym kraju. (...) To oczywiste, że obok nas są mniejszości. ale część dąży do przywilejów. I musimy mówić o ideologii - powiedział. - To inżynieria nowego człowieka - dodała.