Marian Banaś "zasłużony dla KPN". Prezes NIK przyjął odznaczenie

Prezes Najwyższej Izby Kontroli otrzymał w czwartek odznaczenie z okazji 40-lecia Konfederacji Polski Niepodległej. Do przekazania orderu doszło w warszawskiej siedzibie instytucji. Marian Banaś, na udostępnionym nagraniu, nie krył wzruszenia.



- Chcielibyśmy wręczyć Panu te skromne odznaczenie, pamiętając o tym co Pan robił w tych trudnych latach (70. i 80. - przyp. red.), co Polska jest w zasadzie Panu winna. Niech to będzie wyraz uznania naszego środowiska dla pańskiej działalności w tamtym czasie i w czasach obecnych - stwierdzili Zbigniew Andrzej Adamczyk i Krzysztof Lancman przekazując odznaczenie Marianowi Banasiowi.