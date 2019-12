Mateusz Morawiecki o sprawie Banasia: niech się broni, ale nie jako prezes NIK

Premier Mateusz Morawiecki dosadnie skomentował protesty części środowiska prawniczego. Szef rządu twierdzi, że ich działanie "paraliżuje działanie państwa" i szkodzi jego rozwojowi. Podkreślił również, że szef NIK Marian Banaś powinien zrezygnować ze stanowiska.

- Trudno przystać na takie praktyki - ich celem, świadomym bądź nie, jest wywołanie chaosu prawnego w całym wymiarze sprawiedliwości. (...) Na pewno nie zgodzimy się na to, by jedni sędziowie kwestionowali prawomocność działania innych sędziów - powiedział Morawiecki w wywiadzie dla "Gazety Polskiej".

Premier liczy również na "nowe otwarcie" w relacjach z UE ws. praworządności. Jednocześnie deklaruje, że jego rząd zamierza kontynuować reformę sądownictwa, którą krytykują brukselscy urzędnicy. - Liczymy na to, że pewne ideologiczne zacietrzewienie, które nie pozwalało dostrzec urzędnikom unijnym zalet i korzyści naszych działań, odejdzie do lamusa. Nieefektywne sądownictwo jest dziś kulą u nogi naszego rozwoju gospodarczego - oświadczył.

Mateusz Morawiecki o dymisji Marian Banasia

Prezes NIK wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że nie poda się do dymisji, ale może zrzec się immunitetu i współpracować z instytucjami państwa, by wyjaśnić wszystkie wątpliwości wokół niego. Mateusz Morawiecki podkreślił, że każdy ma prawo do obrony dobrego imienia i dochodzenia swoich racji przed sądem.