Ryzykowny ruch Tuska. "Suweren przemówi na finiszu kampanii"

Z kolei Robert Kropiwnicki twierdzi, że "milion jest hasłem umownym i wywoławczym". – Chcemy, żeby ludzi było dwa razy więcej niż 4 czerwca, ale nie chodzi o liczenie głów. Chcemy pokazać, że Polska chce zmiany. Chodzi o to, żeby suweren przemówił przed samymi wyborami – mówi. Poseł dopytywany o to, co będzie jeśli nie uda się zebrać tak dużej frekwencji, zapewnia, że "każdy z kandydatów przywiezie bardzo dużo ludzi, bo to będzie wstęp do finału kampanii".