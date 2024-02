Zmiany w TK? "Prezydent będzie się sprzeciwiał"

- Jeżeli dojdzie do takich precedensów, o jakich mówi się obecnie w debacie publicznej, czyli absolutnie nielegalnego przejmowania TK, to będzie niezwykła zachęta do kolejnych rządów, by robiły to samo. To droga do anarchii i paraliżu państwa, a temu pan prezydent będzie się sprzeciwiał - stwierdziła.