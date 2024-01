"Zapraszaliśmy, ale nie znaleźli czasu". Nikt z PiS nie przyszedł

Nikt z PiS nie przyszedł do Trójki

- Jak państwo widzą i słyszą, nie ma z nami przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszaliśmy, ale państwo nie znaleźli dla nas czasu ani woli, żeby do nas przyjść. Będziemy zapraszać jak zwykle, jak do tej pory - powiedziała red. Beata Michniewicz, rozpoczynając cotygodniową audycję w Trójce, do której politycy PiS przychodzili regularnie w ostatnich miesiącach.