"Dopiero teraz można porównać Polskę do Korei Płn." Niebywałe słowa w Republice

Spot został określony mianem "szczucia" i "siejącego nienawiść". W roli komentatorów, w materiale pojawili się: rzecznik PiS Rafał Bochenek i poseł Marek Jakubiak. - Boją się was, po prostu się was boją. Dziennikarzy niepokornych, którzy zadają trudne pytania. Widzieliśmy to w kampanii wyborczej - stwierdził Bochenek.