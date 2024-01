Politycy PiS narzekają na otoczenie Dudy. "Z takim bałaganem traci swoje szanse"

Jak pisał dziennikarz WP Patryk Słowik, gdyby Andrzej Duda mówił dzień w dzień, że już skutecznie ułaskawił kolegów i tego nie zrobi po raz kolejny, po czym zrobiłby to jeszcze raz - wystawiłby się na pośmiewisko. Duda więc mówi, że to żony osadzonych w zakładach karnych polityków go poprosiły, by wszczął procedurę ułaskawiającą i zaapelował do Prokuratora Generalnego, by do czasu zakończenia procedury wypuścić Kamińskiego i Wąsika na wolność.