Kulisy wielkiej operacji dyplomatycznej. "To przejdzie do historii"

Na pewno prezydent Biden wykazał się wielką odwagą, decydując się na przyjazd do kraju ogarniętego wojną. To pierwsza podróż prezydenta USA o takiej skali ryzyka, gdyż nawet z pozycji światowego mocarstwa nie jest możliwe zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa w strefie działań wojennych. Były oczywiście wizyty prezydentów USA w Afganistanie i Iraku, natomiast tam mieliśmy do czynienia z kontrolą sytuacji przez siły amerykańskie. Wizyta w Polsce natomiast to druga strona tej samej monety. Dla nas najważniejsze było, żeby lider wolnego świata mógł przemawiać z pozycji bezpiecznej, niczym ze skarpy na wzburzone morze targane wojną. To symboliczne, że zrobił to na wschodniej rubieży NATO. Tu, gdzie pomimo kryzysów i wojen gospodarka się rozwija, przemysł obronny łapie wiatr w żagle, demokracja jest stabilna, a obywatele nadają nowe znaczenie słowu "solidarność". To dowód na to, że Rzeczpospolita jest bezpieczna.