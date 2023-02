Orędzie Andrzeja Dudy. Ważny komunikat w rocznicę inwazji

- Nie ma powrotu do tego, co było przed 24 lutego. Nie ma powrotu do "business as usual" z Rosją (prowadzenia interesów z Rosją jak przed inwazją - red.) - powiedział. - Żeby zapanował trwały pokój Ukraina musi zwyciężyć. A żeby miała na to szanse potrzebna jest jedność całego wolnego świata - dodał.