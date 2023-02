Duda wprost: niech TK się "odkłóci"

- Jestem gotów zrealizować swoje obowiązki względem Trybunału Konstytucyjnego zaraz, jak Trybunał Konstytucyjny o to się do mnie zwróci - powiedział. - Jeżeli kwestia dotyczy tego, kto jest lub ma być prezesem TK, jeżeli TK zwróci się do mnie o to, żebym wybrał spośród przedstawionych mi kandydatów prezesa TK, to, proszę mi wierzyć, jak najszybciej postaram się ten wybór zrealizować - zapowiedział Andrzej Duda.