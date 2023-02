Duda o nieoficjalnej rozmowie z Bidenem. "Były sugestie"

Duda: w dzisiejszych czasach to nie są żarty

Odnosząc się do wystąpienia przywódcy USA we wtorek wieczorem, polski prezydent ocenił, że było ono skierowane do wszystkich. - To był "speech" skierowany do szerszego grona. Niektórzy twierdzą, że to było skierowane do Amerykanów, nie do Polaków. Nie, to było przemówienie skierowane do każdego. Każdy, kto uważnie wysłuchał tych słów, usłyszał te treści, które są ważne. Mnie dwie kwestie utknęły w pamięci - wymienił Duda