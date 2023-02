Biden o decyzji Putina. Dwa słowa

Zmierzch Putina. "Straszak atomowy"

- Wbrew pozorom, ta decyzja to gest rozpaczy, bo nikt się go nie boi. To też znak, że Putin stoi nad przepaścią. To jego koniec - ocenił w rozmowie z WP gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych.