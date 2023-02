Niezapowiedziana wizyta. Morawiecki przybył do Kijowa

Podkreślił, że "Putin ponosi porażkę, nie zrealizował żadnego ze swoich strategicznych celów". - Powstrzymało go bohaterstwo ukraińskich żołnierzy i ukraińskiego społeczeństwa. Powstrzymała go postawa Polski i innych państw, które od pierwszego dnia wspierały Ukrainę - mówił Andrzej Duda. To wszystko - zaznaczył - nie byłoby możliwe bez silnego przywództwa Stanów Zjednoczonych.