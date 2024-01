Kłótnia w "rodzinie". Kaleta do człowieka Dudy: ekipa Tuska panu klaszcze

"Jeśli szef BBN uważa inaczej, to Boże chroń prezydenta przed takimi współpracownikami. Już wcześniej tacy 'doradcy' podpowiedzieli prezydentowi katastrofalne w skutkach zawetowanie reform ministra Zbigniewa Ziobry, który w 2017 roku proponował, by w SN przestali orzekać rozpolitykowani sędziowie otwarcie buntujący się przeciw swojemu państwu i jego konstytucji. Gdyby nie weto prezydenta, ta kasta z SN teraz by nie podważyła ułaskawienia i nie doprowadziła posłów do zamknięcia ich w więzieniu, bo najzwyczajniej w świecie by ich tam nie było. Nie byłoby w ogóle tej sprawy" - przekonywał Kaleta.