"Legalna ze wszystkich stron". Człowiek Dudy wyłamał się z narracji PiS

"To może wymknąć się spod kontroli"

- Dziś sytuacja nabrzmiała do tego stopnia, że rzeczywiście w trakcie demonstracji bardzo niewiele potrzeba do tego by sytuacja... W każdej sytuacji, przy takiej ilości emocji sytuacja może się wymknąć spod kontroli, a odpowiedzialność za zarządzanie nastrojami społeczności jednak spoczywa - podobnie jak sprawowanie władzy - po stronie rządowej - stwierdził szef BBN.