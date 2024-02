Propozycja Tuska ws. Rady Gabinetowej. Jest odpowiedź Pałacu

- Byłbym bardzo usatysfakcjonowany, gdyby ta Rada Gabinetowa była na żywo we wszystkich telewizjach - powiedział w czwartek Donald Tusk, odnosząc się do zwołania przez prezydenta Andrzeja Dudę spotkania z Radą Ministrów. Pałac Prezydencki odniósł się teraz do propozycji premiera.