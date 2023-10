Większe kompetencje Dudy. Nowa ustawa wywoła "wojnę o krzesła"?

- Mam nadzieję, że nie będzie wojny o krzesło, ale to ma wszystkie cechy przygotowywania się do niej, bo to są mechanizmy pozwalające blokować inicjatywy rządu. Nie widzę dla nich merytorycznego uzasadnienia - ocenił były szef przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie Marek Prawda.