Zanim oddadzą władzę. Ostatnie skoki na kasę rządu PiS

Kolejną polityczne Eldorado dla przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości "Rzeczpospolita" odnalazła w spółce CPK, powołanej do wybudowania lotniska w Baranowie. Podmiot ten podpisał umowę z konsorcjum Vinci Airports i IFM Global Infrastructure Fund, inwestorem strategicznym, który obejmie 20-procentowe udziały w spółce CPK Lotnisko. - To niedopuszczalne, by podejmować tak wiążące decyzje wobec inwestycji, którą nowy rząd będzie kwestionować. To są decyzje "za pięć dwunasta", ostatnie więc przed odejściem z rządu – mówi "Rzeczpospolitej" poseł KO Dariusz Joński, który wraz z Michałem Szczerbą kontroluje CPK. Jak ustalił śledzący nieprawidłowości w działaniach PiS duet, już wiadomo, że to lotnisko będzie kosztować nie deklarowane 19 mld zł, ale 46 mld zł.