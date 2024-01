Spór prawników. Prof. Zoll kontruje opinię prof. Piotrowskiego

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik chcą wrócić z więzienia do Sejmu. - Sala plenarna Sejmu jest zamknięta dla wszystkich osób, które nie są posłami lub nie sprawują funkcji, które uprawniają ich do przebywania. To np. ministrowie, którzy nie są posłami. Panowie wczoraj zwolnieni mogą być wprowadzeni do budynku sejmowej, ale tylko na galerię. Jeżeli byłaby jakakolwiek próba wejścia na salę, marszałek Hołownia powinien wezwać Straż Marszałkowską i wyprowadzić ich z budynku. Od strony prawnej jest to jasne. Dziwne jest, że Państwowa Komisja Wyborcza nie zawiadomiła osób, które mają objąć mandat. To obowiązek. Podejrzewam, że to zaniechanie - komentował prof. Andrzej Zoll. Patrycjusz Wyżga przypomniał opinię prof. Ryszarda Piotrowskiego, który uważa, że Kamiński i Wąsik nadal są posłami. - Mam tutaj zastrzeżenie do prawidłowości takiego stanowiska. Konstytucja i Kodeks Wyborczy wyraźnie mówią, że osoby skazane prawomocnym wyrokiem tracą mandat. Marszałek Sejmu nie odbiera mandatu. On jedynie potwierdza, że mandat wygasł - dodał prawnik.

