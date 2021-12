Zaskakujące oceny reform Zbigniewa Ziobry. Spora część wyborców PiS krytyczna

Opinia o postulatach Komisji Europejskiej

Aż 69,3 proc. respondentów uważa, że zmiany nie zwiększyły zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Wśród nich 40 proc. to wyborcy PiS. Pozytywnie zmiany ocenia 19,7 proc. 64,3 proc. Polaków uważa, że reformy oznaczają utratę pieniędzy unijnych, a wśród nich 41 proc. to wyborcy PiS. Przeciwnie uważa 20,7 proc.