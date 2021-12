Sondaż parlamentarny dla WP. PiS umacnia się na prowadzeniu

PiS na czele, PO się umacnia

Gdyby wybory odbyły się w miniony weekend, to na PiS zagłosowałoby 32,1 proc. wyborców. To wzrost o 1,5 pkt. proc. w stosunku do analogicznego badania przeprowadzonego dwa tygodnie temu. Drugie miejsce zajęłaby Koalicja Obywatelska, na którą głos oddałoby 23,7 proc. ankietowanych, co również oznacza wzrost poparcia - w tym przypadku o 2 pkt. proc.