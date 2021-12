Nawet wyborcy Zjednoczonej Prawicy miażdżą "reformę sądownictwa". Ziobro umywa ręce

Marek Ast – mimo krytycznej oceny własnego elektoratu – nie przyznaje się do błędu, choć sam mówi, że "przewlekłość postępowań to nadal bolączka w polskich sądach". – Nie uważam, żeby to była nasza porażka. To dowód na to, że trzeba dalej reformować – przekonuje polityk PiS. Co ciekawe, poseł również zwraca uwagę na to, że za reformę, która weszła w życie, odpowiada prezydent.