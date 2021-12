Sondaż dla WP. Tak Polacy oceniają reformy Ziobry. Wyniki nie pozostawiają złudzeń

Tak naprawdę jednak sam proces może się znacząco wydłużyć. W ramach nowelizacji resort chce wprowadzić m.in. obowiązkowe postępowanie informacyjne w przypadku, gdy rozwodząca się para posiada małoletnie dzieci. Postępowanie to - według doniesień "Faktu" - ma trwać miesiąc. W uzasadnieniu projektu wskazano, że w tym czasie rozwodzące się małżeństwo ma mieć możliwość "wzajemnego wyjaśnienia problemów i dojścia do porozumienia, by tak ważnej decyzji, gdy chodzi o dobro ich dzieci, nie podejmować pochopnie".