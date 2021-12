"To mój protest". Jeden z sędziów odchodzi z Sądu Najwyższego

Sędzia zawiadomił już prezydenta Andrzeja Dudę, który w 2018 roku powołał go na to stanowisko. Profesor wyjaśnia, że to nie jest pierwszy jego sprzeciw wobec nieprawidłowości, do jakich dochodzi w kwestii orzeczeń Sądu Najwyższego. "Niniejsza moja rezygnacja jest już ostatnią pozostającą w mojej dyspozycji formą protestu przeciwko naruszaniu w samym Sądzie Najwyższym obowiązującego polskiego prawa, polskiej Konstytucji, orzecznictwa polskiego Trybunału Konstytucyjnego i faktycznemu uleganiu przez kierownictwo Sądu Najwyższego i Izby Dyscyplinarnej SN bezprawnym naciskom podmiotów zewnętrznych podważającym suwerenność Państwa Polskiego, w tym przede wszystkim Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej" - podkreślił w wydanym oświadczeniu sędzia Majchrowski.