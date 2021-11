Protest prof. Majchrowskiego. 20 tys. zł miesięcznie za "nicnierobienie"

Inna rzecz, że - choć zdaniem rzecznika "Iustitii"postawa Jana Majchrowskiego jest "moralnie naganna" - to w ocenie sędziowskiego stowarzyszenia nie ma tak naprawdę znaczenia, czy Majchrowski orzeka, czy nie. Istotne jest bowiem to - przekonuje Przymusiński - że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE i Sądu Najwyższego nie jest on sędzią, więc nie należy mu się wynagrodzenie. - Wierzę, że pewnego dnia osoby nielegalnie zasiadające w SN zostaną nie tylko pozbawione funkcji, lecz także zobowiązane do zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy - konkluduje sędzia.