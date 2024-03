Zarówno Biden, jak i Trump będą mieć problemy ze zjednoczeniem wokół siebie swoich partii [OPINIA]

W środę rano, po zliczeniu 85 proc. głosów, liczba takich "niezdecydowanych" zbliżała się do 20 proc. To więcej niż w Michigan (13 proc.) i więcej niż zakładały najbardziej optymistyczne scenariusze organizatorów. W przeciwieństwie do Michigan Minnesota nie ma też tak licznej muzułmańskiej społeczności - choć w stanie jest widoczna mniejszość Amerykanów somalijskiego pochodzenia. Stan znany jest za to z licznej i dobrze zorganizowanej grupy bardzo progresywnych wyborców, a to właśnie progresywno-lewicowe skrzydło demokratów - obok muzułmanów - jest najbardziej rozczarowane wsparciem administracji Bidena dla Izraela w świetle tego, co rząd Benjamina Netanjahu robi w Gazie.