Bidena problem z Gazą [OPINIA]

Cel? Wywarcie presji na prezydenta, by wstrzymał wojskową pomoc dla Izraela i wezwał publicznie do trwałego zawieszenia broni w Gazie. Metoda? Zgromadzenie co najmniej 10 tysięcy głosów "niezdecydowanych". Ten cel udało się przebić organizatorom ponad dziesięciokrotnie. Co wynikało częściowo z tego, że w tegorocznych prawyborach Demokratów frekwencja była bardzo wysoka – dlatego świetny z punktu widzenia organizatorów kampanii "Słuchajcie Michigan" wynik w liczbach bezwzględnych przełożył się na względnie niski procent głosów niezdecydowanych.