"Zaiste, papież nie żyje". Tak umiera biskup Rzymu

Rzeczywistość, ku rozczarowaniu zwolenników krążących przez lata teorii spiskowych, ułożyła się bardziej banalnie. Czcigodni kardynałowie wybierając Lucianiego - i to dwukrotnie, bo głosowanie powtórzono - przeoczyli wątły stan jego zdrowia. Jeszcze w Wenecji puchły mu nogi, co zdradzało chorobę serca. Kilka lat przed wyborem na papieża miał zakrzep w tętnicy siatkówki oka, co oznaczało poważne problemy z krążeniem i krzepliwością krwi. Od tej pory stał się niewolnikiem leków przeciwzakrzepowych. Mimo to przez miesiąc od elekcji pozostawał bez opieki lekarza. Dotychczasowy został w Wenecji, a nowego nie przydzielił mu Villot, choć watykańska służba zdrowia urzędowała 400 metrów od jego apartamentów. Bez nadzoru lekarskiego papież przestał brać leki, co uczyniło go podatnym na powstanie skrzepu, który go zabił.