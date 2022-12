Watykan strzegł tych informacji. Brat Benedykta XVI ujawnił szczegóły

W 2018 roku Georg Ratzinger ujawnił, że jego brat cierpiał na paraliż postępujący, który nazywany jest stwardnieniem zanikowym bocznym. Do najczęstszych objawów zalicza się osłabienie mięśni, które prowadzi do stopniowego paraliżu ciała. Do tego pojawiają się trudności z mową, połykaniem, zaburzenia oddychania, a nawet problemy z czuciem.