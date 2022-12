Benedykt XVI nie żyje. Odszedł najstarszy papież w historii

Joseph Ratzinger wstąpił do niższego seminarium w Traunstein w 1939 roku. W trakcie II Wojny Światowej przyszły duchowny opowiadał się przeciwko nazistom - brał jednak udział w obowiązkowym przygotowaniu wojskowym, później wraz z korpusem dołączając do oddziału odpowiedzialnego za ochronę fabryki silników lotniczych BMW w Ludwigsfeld na północ od Monachium. Tuż przed zakończeniem wojny, Ratzinger zdezerterował, powracając do domu. W 1945 roku, po wkroczeniu aliantów do rodzinnej miejscowości, przyszły papież dostał się do obozu jenieckiego, z którego został zwolniony po kilku tygodniach.