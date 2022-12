Franciszek wezwał do modlitwy za Benedykta XVI. "Jest bardzo chory"

Zwracając się do Polaków, papież powiedział: "Zbliżając się do końca obecnego roku, zachęcam was do dziękczynienia Bogu za Jego dobroć i miłosierdzie. Niech miłość Boga, która objawiła się w Betlejem, przyniesie pocieszenie naszym sercom, dotkniętym dramatem wojny w Ukrainie i innych miejscach świata".