Nagle zadzwonił do niego papież. Poruszająca rozmowa

"Trudno mi przerwać milczenie, ale czynię to, by powtórzyć wewnętrzną radość, jaką przeżywamy w ten dzień Bożego Narodzenia, razem z naszym najdroższym Giacomo Cofano, doświadczanym śmiercią żony w akcie oddania życia bliźniakom"- napisał proboszcz Donato Liuzzi w mediach społecznościowych. "To Boże Narodzenie, którego nigdy nie zapomnimy" - dodał.