Ukraiński kapłan greckokatolicki został wygnany

Kapłan został oskarżony przez rosyjskie służby o "podżeganie do wrogości rasowej, międzyreligijnej, przeszkadzanie działalności służb socjalnych oraz uznano go za osobę niebezpieczną społecznie". - Na podstawie tych bzdurnych oskarżeń zostałem deportowany - wyjaśnił i dodał, że decyzję o wyrzuceniu go z miasta podjęli nie ci, którzy go przesłuchiwali, ale wyższe władze.