Zełenski wezwał gruzińskie władze do ratowania Saakaszwilego. Były prezydent Gruzji w bardzo złym stanie

Ukraiński przywódca przywołał podstawowe wartości, wspomniał o człowieczeństwie i miłosierdziu, które powinno być okazywane szczególnie w okresie przedświątecznym. - Każdy może zobaczyć, w jakim stanie jest teraz Saakaszwili, w jakim stanie jest jego zdrowie. Dlatego apeluję do narodu gruzińskiego, do władz gruzińskich. To, co dzieje się teraz z Micheilem, to kpina. To musi się skończyć - powiedział Zełenski.